Беременная жена Сергея Тигипко рассекретила пол будущего ребенка

Жена бывшего вице-премьера Украины, а ныне бизнесмена и банкира Сергея Тигипко наконец-то рассекретила пол их будущего ребенка.

Алла Зиневич находится на последних месяцах беременности и скоро в четвертый раз станет мамой. Впрочем, пол ребенка он не торопилась рассекречивать. Теперь же жена Сергея Тигипко наконец-то удовлетворила любопытство подписчиков.

В своем Instagram Зиневич опубликовала кадры, на которых предстала в длинном платье, с укладкой и легким макияжем. Жена Тигипко немного интриговала, а потом призналась, что у них наконец-то родится девочка. На кадрах из-за спины избранница бизнесмена достала маленькое платье и добавила: "Это будет девочка".

Жена Сергея Тигипко – Алла Зиневич / Фото: instagram.com/alla_zinevych_tigipko

Отметим, у Аллы Зиневич и Сергея Тигипко уже есть трое общих детей. Супруги воспитывают сыновей – Сергея, Станислава и Александра. В скором времени у влюбленных родится девочка. Однако для Сергея Тигипко она станет восьмым ребенком, ведь от предыдущих браков он воспитывает двоих дочерей и двоих сыновей.

Напомним, недавно ведущая Иванна Онуфрийчук рассекретила пол своего будущего первенца. Знаменитость организовала гендер-пати в Швейцарии.

Читайте также: