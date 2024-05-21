Вагітна дружина Сергія Тігіпка розсекретила стать майбутньої дитини

Дружина колишнього віцепрем'єра України, а нині бізнесмена та банкіра Сергія Тігіпка нарешті розсекретила стать їхньої майбутньої дитини.

Алла Зіневич перебуває на останніх місяцях вагітності і незабаром учетверте стане мамою. Утім, стать дитини вона не квапилася розсекречувати. Нині ж дружина Сергія Тігіпка нарешті вгамувала цікавість підписників.

У своєму Instagram Зіневич опублікувала кадри, на яких постала в довгій сукні, з укладкою та легким макіяжем. Дружина Тігіпка трішки інтригувала, а потім зізналась, що в них нарешті народиться дівчинка. Так, на кадрах з-за спини обраниця бізнесмена дістала маленьку сукню та додала: "Це буде дівчинка".

Дружина Сергія Тігіпка - Алла Зіневич / Фото: instagram.com/alla_zinevych_tigipko

Зазначимо, Алла Зіневич та Сергій Тігіпко вже мають трьох спільних дітей. Подружжя виховує синів – Сергія, Станіслава і Олександра. Незабаром у закоханих народиться дівчинка. Однак для Сергія Тігіпка вона стане восьмою дитиною, адже від попередніх шлюбів він виховує двох доньок та двох синів.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Іванна Онуфрійчук розсекретила стать свого майбутнього первістка. Знаменитість організувала гендер-паті у Швейцарії.

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