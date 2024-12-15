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Беременная звезда "МастерШеф" Лиза Глинская рассекретила, когда родит первенца

Беременная звезда "МастерШеф" Лиза Глинская рассекретила, когда родит первенца

Беременная звезда "МастерШеф" Лиза Глинская рассекретила, когда родит первенца

Лиза Глинская беременна / Фото: instagram.com/lizaglinskaya

Шеф-повар находится в последних месяцах беременности.

Известная украинская шеф-повар, экс-участница и судья шоу "МастерШеф" Лиза Глинская впервые призналась, когда будет рожать.

Так, в Instagram звезда дала ответ на самые популярные вопросы. И призналась своим фанатам, что уже к концу 2024 года в ее семье произойдет пополнение. Точной даты родов шеф-повар не стала называть.

Лиза Глинская беременна / © instagram.com/lizaglinskaya
Лиза Глинская беременна / Фото: instagram.com/lizaglinskaya
Лиза Глинская беременна / © instagram.com/lizaglinskaya
Лиза Глинская беременна / Фото: instagram.com/lizaglinskaya

Также Лиза показала несколько новых фотографий, где она позирует в нежных образах на последних месяцах беременности. И призналась, что имеет хорошее самочувствие, но из-за погоды в последние дни ее все же беспокоит головная боль.

Лиза Глинская беременна / © instagram.com/lizaglinskaya
Лиза Глинская беременна / Фото: instagram.com/lizaglinskaya

Отметим, Лиза Глинская о беременности сообщила лишь несколько недель назад в День святого Николая. Подписчики блогерши были несказанно рады услышать такое известие. Ведь, как известно, шеф-повар в 25 лет потеряла своего первого ребенка во время родов из-за халатности врачей.

К счастью, уже совсем скоро она с мужем Максимом будет воспитывать кроху, пол которой пока не раскрывает. Кстати, недавно Лиза Глинская показала свой снимок УЗИ с первенцем и предложила угадать, кто у них будет – мальчик или девочка.

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