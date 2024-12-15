Вагітна зірка "МастерШеф" Ліза Глінська розсекретила, коли народить первістка

Шеф-кухарка перебуває на останніх місяцях вагітності.
Відома українська шеф-кухарка, ексучасниця та суддя шоу "МастерШеф" Ліза Глінська вперше зізналася, коли буде народжувати.
Так, в Instagram зірка дала відповідь на найпопулярніші запитання. І зізналася своїм фанам, що вже до кінця 2024 року в її родині станеться поповнення. Точної дати пологів шеф-кухарка не стала називати.
Також Ліза показала декілька нових світлин, де вона позує в ніжних образах на останніх місяцях вагітності. І зізналася, що має добре самопочуття, але через погоду останніми днями все ж турбує головний біль.
Зазначимо, Ліза Глінська про вагітність повідомила лише декілька тижнів тому у День святого Миколая. Підписники блогерки були невимовно раді почути таку звістку. Адже, як відомо, шеф-кухарка у 25 років втратила свою першу дитину під час пологів через недбалість лікарів.
На щастя, вже зовсім скоро вона з чоловіком Максимом виховуватиме крихітку, стать якої поки що не розкриває. До речі, нещодавно Ліза Глінська показала свій знімок УЗД з первістком й запропонувала вгадати, хто у них буде – хлопчик чи дівчинка.
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