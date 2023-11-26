Блогерша Настя Талпа беременна вторым ребенком

Украинская блогерша, участница проекта "Пара на миллион" Настя Скальницкая, которая раньше была Талпой, во второй раз беременна.

Радостной новостью знаменитость поделилась в своем Tik Tok. Блогерша опубликовала ролик, где рассказывает мужу Богдану Скальницкому, что он станет отцом. На видео радостная Настя вручает возлюбленному конверт. Когда мужчина его открывает, то видит там положительный тест на беременность. Богдан был очень рад и сразу начал обнимать и целовать жену.

"Заказала подарок для своего мужа. Я беременна", – поделилась Настя.

Известная блогерша Настя Талпа объявила о второй беременности

Впоследствии блогерша позвонила своим родным и сообщила им также, что она во второй раз беременна.

Отметим, Настя Скальницкая уже воспитывает дочь Милану, которую она родила от предыдущего брака с бизнесменом Дмитрием Талпой. Во второй раз замуж блогерша вышла в сентябре этого года. Избранником знаменитости стал Богдан Скальницкий.

Настя Скальницкая с дочерью и мужем / Фото: instagram.com/skalnytska.n

Напомним, недавно актриса "Женского Квартала" Алина Блажкевич объявила о беременности. Знаменитость показалась с заметно округлым животиком и сообщила, что впервые станет мамой.

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