Звезда "Женского Квартала" и "Лиги Смеха" беременна первенцем

Актриса "Женского Квартала" и проекта "Лига Смеха" Алина Блажкевич сообщила, что беременна первенцем.

Радостной новостью о пополнении в семье артистка поделилась в Instagram. Она опубликовала серию снимков, на которых показала беременный животик.

Алина Блажкевич беременна первенцем / Фото: instagram.com/alinablazhkevych

Фото Блажкевич сопроводила трогательным текстом.

"Всем привет, кто давно не видел меня вживую. У меня маленькие новости. Я в надежде. В надежде, что скоро наша семья станет немного больше и шумнее. В надежде, что все будет хорошо. В надежде, что токсикоз не вернется. Такие у меня дела", – растрогала подписью актриса.

Алина Блажкевич беременна первенцем

В комментариях поклонники не стали скрывать радости и начали писать теплые слова. В частности, к поздравлениям присоединились подруги Алины из "Женского Квартала" и остальные звездные коллеги по сцене:

"Ааа..! Какая красота, боже! Алинчик, поздравляю тебя шепотом…" – Елена Кравец

"Обнимаю!" – Виталий Козловский

"Красавица" – Вера Кекелия

"Ааа… Поздравляю тебя, красавица!" – Светлана Тарабарова

"О, какое чудо! Поздравляю" – Гарик Корогодский

Отметим, что Алина Блажкевич вышла замуж за артиста и коллегу Романа Блажкевича в 2020 году. Для супругов это будет первый ребенок.

Напомним, недавно о рождении третьего ребенка сообщила украинская блогерша-миллионница Саша Бо. Звезда восхитила поклонников фото с новорожденной дочерью.

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