Как правильно подключить генератор к дому: советы и предостережения

Зимой 2023-2024 г. возможно повторение ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры со стороны россиян. Учитывая опыт предыдущего года потребители уже начали устанавливать генераторы в своих домах. Однако нужно знать, как сделать это правильно и безопасно.

Подключение электростанции – ответственный процесс и, если неправильно выполнить электромонтаж, это не только может повлечь за собой выход из строя оборудования и домашней электропроводки, но и создать угрозу собственной безопасности, людям вокруг и домашним животным.

В Государственной инспекции энергетического надзора рассказали, как правильно подключить генератор к дому.

Отмечается, что любая электростанция является объектом повышенной опасности и требует соблюдения надлежащих условий эксплуатации, поэтому всегда следует помнить общие требования:

инструкция от производителя по эксплуатации электростанции обязательна к выполнению;

генераторы нельзя использовать в многоквартирных домах (даже на балконе);

электростанции можно устанавливать только на открытом воздухе не менее чем в 6 метрах от окон, дверей или гаражей, а расстояние до стен и другого оборудования должно быть больше одного метра;

генератор должен быть сухим, для этого его нужно защитить от атмосферных осадков и подтоплений, если коснуться мокрого генератора или подключенных к нему приборов можно получить поражение током;

перед заправкой электростанции ей нужно дать остыть, иначе топливо может вспыхнуть и вызвать пожар и травмирование человека, осуществляющего его обслуживание;

запрещается хранить запас бензина рядом с генератором.

Самый простой способ безопасного использования электростанции – подсоединить к генератору удлинитель и к нему уже включить те электроприборы, которые нужны.

Если же необходимо подключить генератор ко всему зданию, перед этим необходимо отсоединить дом от внешних электросетей, то есть выключить автоматы на вводном щитке или выкрутить плавкие предохранители (пробки).

Если не выполнить это условие при работе генератора на внутреннюю сеть, внешнее электроснабжение может быть возобновлено без предупреждения, что приведет к короткому замыканию, выходу из строя оборудования, пожару и другим непредсказуемым последствиям.

Однако, если в доме (даче) часто происходит прекращение поставки электрической энергии, в Государственной инспекции энергетического надзора рекомендуют подключить электростанцию к внутренней сети через перекидной рубильник или систему автоматического включения резерва (АВР). Это должно производиться исключительно по инструкции производителя. Рубильник или АВР должен находиться в схеме сети строения после счетчика и вводного автоматического выключателя.

Настоятельно рекомендуется, чтобы работы по подсоединению электростанции к сетям здания выполняли специалисты.

Также при установке генератора запрещается производить подключение электростанции к сети здания, если мощность электростанции может значительно превышать пропускную способность розетки (как правило, она выдерживает не более 3,5 кВт). То есть подключить электростанцию к ближайшей розетке в здании, предварительно отключив автоматы на вводном щитке или выкрутив плавкие предохранители, можно лишь проверив параметры розетки (10А – 2,2 кВт или 15А – 3,5 кВт).

В противном случае, когда электростанция имеет большую мощность, подключать ее к обычной бытовой розетке запрещено. Следствием превышения максимальной нагрузки является нагрев контактных соединений, повреждение изоляции и, как следствие, короткое замыкание в электрической проводке и возникновение пожара в здании.

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