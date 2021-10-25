Болдуин отменяет все проекты после случайного убийства украинки Галины Хатчинс — СМИ

63-летний актер хочет "уделить немного времени себе и заново сосредоточиться".

После смертельного инцидента на съемках вестерна "Ржавчина", в результате которого погибла оператор из Украины Галина Хатчинс, Алек Болдуин "отменяет другие проекты".

Об этом со ссылкой на собственный источник, знакомый с ситуацией, сообщает People.

Отмечается, что 63-летний актер хочет "уделить немного времени себе и заново сосредоточиться".

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"Это было ужасно, — рассказал собеседник издания, пожелавший остаться анонимным. — Вот как он справляется с трудностями. Когда случается что-то плохое, в краткосрочной перспективе он удаляется с поля зрения общественности".

В первые часы после событий на съемочной площадке Болдуин был "в истерике и абсолютно безутешен". "Все знают, что это был несчастный случай, но он абсолютно опустошен", — говорится в материале.

В источнике отметили, что Болдуину "понадобится время, чтобы разобраться" в том, что произошло, и сейчас он планирует побыть с семьей.

Ранее в продюсерской компании Rust Movie Productions, LLC указали, что съемки "Ржавчины" приостановлены на неопределенный срок.

Как сообщалось, в американском штате Нью-Мексико в четверг, 21 октября, во время съемок фильма в жанре вестерн "Ржавчина" на ранчо Bonanza Creek Ranch в Санта-Фе актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора из Украины Галину Хатчинс из реквизитной оружия.

В инциденте также пострадал режиссер Джоэл Соуза, который находился за спиной украинки. Его госпитализировали с ранением в плечо, однако вскоре выписали из больницы.

О том, что оружие заряжено боевым патроном, Болдуин не имел понятия. Реквизит ему в руки попал от ассистента режиссера. Тот был убежден, что пистолет безопасен. Впрочем, еще до ассистента его должен был проверить специалист по оружию.

Обстоятельства происшествия расследуют правоохранители, никаких обвинений пока предъявлено не было.

Убитая Галина Гатчинс родом из Украины. Она из семьи военных, поэтому родилась за Полярным кругом, а выросла в Киеве. Оператор закончила Киевский национальный университет по специальности "Международная журналистика" и работала журналисткой-расследователем. Позже Галина переехала в США и в 2015 году окончила Американский институт кино, начав работать над фильмами. У нее остался муж Мэтью и девятилетний сын.

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