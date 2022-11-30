Даниэль Салем рассказал, как получил украинское гражданство и как, несмотря на "белый билет", его взяли на фронт

Украинский ведущий и ресторатор Даниэль Салем с первого дня полномасштабного вторжения защищает нашу страну в рядах ВСУ на передовой.

Салем является старшим разведчиком ВСУ, служит на Южном направлении фронта. Ведущий поделился, что когда он пришел в военкомат, его не хотели брать, потому что у него есть "белый билет". Салем добавил, что "в Украине Даниэля Салема не существует в военкомате" и объяснил, что это связано с его приездом в Украину в 19-летнем возрасте.

Отметим, что Даниэль Салем родился в Одессе, но долгое время жил в Ливане, откуда его отец родом. Но в 19 лет ведущий вернулся в Украину, чтобы продолжить обучение:

"Когда я приехал в Одессу, в Украину, мне было 19-20 лет. Я приехал после армии в Ливане, я был с ливанским паспортом. Через год, два мой дедушка подал мои документы на вид на жительство. Три года, а потом пять лет ты подаешь документы на гражданство. Я получил свой паспорт, когда мне было 28 лет. После призывного возраста. Я получил свой паспорт, я не прошел военкомат. В Украине Даниэля Салема не существует в военкомате", — объяснил Салем в YouTube-проекте "Зірковий".

Даниэль Салем в 19 лет

Даниэль рассказал, что в Ливане он служил в армии, где был штурмовиком и сейчас его опыт и навыки очень пригодились на передовой:

"Мой командир говорит, что у меня очень много опыта и навыков, которые у меня сейчас есть. А эти навыки штурмовика. Я был в ливанской армии штурмовиком, это элитная каста военных. У нас не было артиллерии. У нас были стрелковые задачи: то есть, это город, зачистка здания. И когда Ливан пошел на наступление в Израиль, тогда я сказал нет. У меня мама еврейка, отец – ливанец. Одно, когда ты защищаешь свою страну от тех, кто внутри, тогда была история с сирийцами, это была немножечко такая для меня. И когда есть сосед, он для меня не враг, потому что это кровь моей матери, я такой, нет. Эта война не для меня, я пошел учиться. И приехал в Одессу", — поделился Салем.

Даниэль Салем с собратьями / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Даниель Салем / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Напомним, недавно Даниэль Салем вспомнил, как на передовой уже попрощался с жизнью. Ведущий отстал от побратимов и 27 часов провел один, лежа на спине в низком окопе. Сослуживцы пообещали вернуться за Салемом. И когда они уже ехали за бойцом, он решил, что это оккупанты и уже готов был себя подорвать.

Даниель Салем / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Читайте также: