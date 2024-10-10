Даниэль Салем сообщил о гибели брата на войне: "Мне больно, как никогда"

Телеведущий и актер Даниэль Салем сообщил о горе, которое случилось в его семье.

Печальной новостью знаменитость поделился в своем Instagram. Шоумен объявил, что ушел из жизни его близкий и родной человек. Умер брат Салема. Ведущий говорит, что для него это болезненная потеря, ведь они росли вместе и много чего пережили.

"Мы все делали вместе: первые шаги, первые утренники, первые поцелуи, первые драки, хулиганство...Мы воевали вместе...И вот тебя нет, ты ушел, так рано! И это не честно! Мы так не договаривались!" – поделился шоумен.

У Даниэля Салема погиб брат / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

В подробности Даниэль Салем вдаваться не стал. Ведущий лишь поделился, что его брат ушел из жизни очень рано. Кроме того, шоумен признался, что родной человек погиб на войне.

"Ты – часть меня, а я – тебя! Я люблю тебя, мой брат, моя кровь! Мне больно, как никогда! Тебя забрала война, а мы всегда с тобой думали, что это будет песок и текила!" – поделился ведущий.

Напомним, недавно американская певица Мадонна делилась, что в ее семье случилось горе. От тяжелой болезни умер родной брат исполнительницы Кристофер Чикконе.

Читайте также: