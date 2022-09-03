Дантес жестко пошутил о сексе Дорофеевой с Кацуриным

Не только юзеры шутят о разводе Дантеса с Дорофеевой, Владимир и сам не прочь посмеяться над этой темой.

Певец Владимир Дантес и артистка и тренер "Голосу країни-12" Надя Дорофеева в марте объявили о разводе.

К слову, Надя начала встречаться с другом Вовы – Михаилом Кацуриным. Певцу в это время приписывают роман с бывшей ресторатора – Дашей Кацуриной. В общем, в Сети ходят немало шуток на эту тему, что парочки якобы обменялись партнерами.

Но, похоже, и сам Дантес не прочь пошутить об этом. Во время своего благотворительного Standup-тура Вова произнес очень жесткую шутку о сексе Нади с Михаилом и о своем интиме с Дашей.

"Мне сложно еще заниматься сексом с девушкой в одной комнате с ребенком своего лучшего друга, пока он тр*хает мою бывшую жену", — сказал Вова во время своего выступления.

А вот мнения пользователей о шутке Дантеса разделились. Некоторым она понравилась, а некоторые считают, что Владимир перегнул палку.

Неудивительно почему Надя выбрала другого!

По-моему, очень смешно!

Эти разговоры для психолога можно оставить

Правду сказал, надо называть вещи своими именами, как бы больно не было...

Отметим, что отношения Нади Дорофеевой и Михаила Кацурина стали настоящей неожиданностью для их фанатов. Впервые начали распространяться слухи, что между звездами несколько больше, чем дружба, весной. Впоследствии влюбленные подтвердили, что они вместе.

Тем временем бывшим Дорофеевой и Кацурина – Владимир Дантесу и Даши Кацуриной – также приписывают роман. Они не скрывают, что проводят вместе время. Впрочем, пока не комментируют, есть ли между ними нечто большее, чем просто дружба.

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