Дантес жорстко пожартував про секс Дорофєєвої з Кацуріним

Не лише юзери жартують про розлучення Дантеса з Дорофєєвою, Володимир й сам не проти посміятися над цією темою.

Співак Володимир Дантес та артистка і тренерка "Голосу країни-12" Надя Дорофєєва у березні оголосили про розлучення.

До слова, Надя почала зустрічатися з другом Вови – Михайлом Кацуріним. Співаку тим часом приписують роман з колишньою ресторатора – Дашею Кацуріною. Загалом, у Мережі ширяться чимало жартів на цю тему, що парочки нібито обмінялися партнерами.

Та, схоже, й сам Дантес не проти пожартувати про це. Під час свого благодійного Standup-туру Вова вимовив дуже жорсткий жарт про секс Наді з Михайлом та про свій інтим з Дашею.

"Мені складно ще займатися сексом з дівчиною в одній кімнаті з дитиною свого найкращого друга, доки він тр*хає мою колишню дружину", - сказав Вова під час свого виступу.

А от думки користувачів щодо жарту Дантеса розділилися. Деяким він сподобався, а деякі вважають, що Володимир перегнув палицю.

Недивно чому Надя обрала іншого!

Як на мене, дуже смішно!

Ці розмови для психолога можна залишити

Правду сказав, треба називати речі своїми іменами, як би боляче не було...

Зазначимо, стосунки Наді Дорофєєвої та Михайла Кацуріна стали справжньою несподіванкою для їхніх фанів. Вперше почали ширитися чутки, що між зірками дещо більше, аніж дружба, на навесні. Згодом закохані підтвердили, що вони разом.

А тим часом колишнім Дорофєєвої та Кацуріна – Володимир Дантесу та Даші Кацуріній – також приписують роман. Вони не приховують, що проводять разом час. Утім, поки не коментують, чи є між ними щось більше, аніж просто дружба.

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