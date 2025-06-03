Дмитрий Гордон ошеломил, как выглядел в 20 лет с длинными черными волосами

Дмитрий Гордон / © instagram.com/gordondmytro

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Известный интервьюер Дмитрий Гордон ошеломил, как выглядел с длинными черными волосами.

Журналист в своем Instagram поделился архивным черно-белым фото 37-летней давности. На снимке Дмитрий Гордон был запечатлен еще совсем молодым. Ему тогда было ориентировочно 20 лет.

На фотографии интервьюер позировал в Киеве на бульваре Шевченко. Журналист был одет в официальный костюм, в котором, кстати, в свое время был на выпускном. Образ он дополнил солнцезащитными очками. Дмитрий Гордон также вспомнил, что тогда как раз вернулся из армии.

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Дмитрий Гордон, 1988 год / © instagram.com/gordondmytro

"Июль 1988 года, Киев, бульвар Шевченко. Я только пришел из армии, на мне выпускной костюм", — подписал фотографию журналист.

Что интересно, Дмитрий Гордон уже много лет является лысым. Впрочем, на этой редкой фотографии интервьюера можно увидеть, как он выглядел с длинными черными волосами.

Напомним, недавно муж певицы Нади Дорофеевой показывал, как выглядел с длинными белокурыми волосами. Ресторатор Миша Кацурин делился архивным фото, на котором ему было всего 20 лет.