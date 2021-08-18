Дмитрий Гордон в плавках показался с тремя своими дочерьми на море

Дмитрий Гордон в плавках показался с тремя своими дочерьми на море

Семья отдыхает в теплых краях.

Украинский телеведущий и журналист Дмитрий Гордон, который на днях возмутил фанатов фото с женой у его ног, продолжает делиться фотографиями с отдыха.

На этот раз знаменитость продемонстрировал семейные снимки, на которых изображен вместе со своими тремя дочерьми от жены Алеси Бацман. 9-летняя Санта, 5-летняя Алиса и двухлетняя Лиана на фото позируют у папы на руках.

Дмитрий Гордон с семьей / instagram.com/gordondmytro

Также Гордон поделился и фотографией, где предстает вместе с дочками и любимой.

"Лето ок!" — коротко подписал фотографию Дмитрий.

Дмитрий Гордон с семьей / instagram.com/gordondmytro

И если на фото можно хорошо разглядеть двух старших дочерей, кстати, одна из них очень похожа на Дмитрия, то лицо младшей звездные родители пока скрывают. Вероятно, чтобы не сглазили.

Дмитрий Гордон с семьей / instagram.com/gordondmytro

Напомним, что на днях Дмитрий Гордон показал себя в молодости с шевелюрой и густой бородой. Дмитрий поделился снимком, на котором ему 24 года.

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