Дмитрий Гордон в плавках показался с тремя своими дочерьми на море

Семья отдыхает в теплых краях.
Украинский телеведущий и журналист Дмитрий Гордон, который на днях возмутил фанатов фото с женой у его ног, продолжает делиться фотографиями с отдыха.
На этот раз знаменитость продемонстрировал семейные снимки, на которых изображен вместе со своими тремя дочерьми от жены Алеси Бацман. 9-летняя Санта, 5-летняя Алиса и двухлетняя Лиана на фото позируют у папы на руках.
Также Гордон поделился и фотографией, где предстает вместе с дочками и любимой.
"Лето ок!" — коротко подписал фотографию Дмитрий.
И если на фото можно хорошо разглядеть двух старших дочерей, кстати, одна из них очень похожа на Дмитрия, то лицо младшей звездные родители пока скрывают. Вероятно, чтобы не сглазили.
Напомним, что на днях Дмитрий Гордон показал себя в молодости с шевелюрой и густой бородой. Дмитрий поделился снимком, на котором ему 24 года.