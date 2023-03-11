Дочь Поляковой с бойфрендом вымазались красной помадой и страстно поцеловались в откровенном видео

Старшая дочь певицы Оли Поляковой, 18-летняя Маша Полякова не скрывает свою личную жизнь от посторонних глаз.

Девушка уже не раз делилась с фанами, что встречается с парнем по имени Артур, вместе с которым живет и учится в Лондоне. В этот раз общим контентом с любимой поделился и сам Артур.

На странице в Instagram парень запостил странноватое видео, на котором изображен весь вымазанный красной помадой. В свою очередь, Маша красит губы блеском такого же цвета, после чего молодые люди страстно целуются на камеру.

Отметим, что о своем новом бойфренде Артуре Маше Полякова впервые рассказала в конце января этого года. Парень также учится в Лондоне, как и Маша, поэтому можно заключить, что судьба их свела именно в Туманном Альбионе. Влюбленные часто проводят вместе время, недавно вместе варили борщ в лондонском общежитии.

А 2 марта Маша Полякова вместе с любимым Артуром отпраздновала день рождения в Париже. Девушке исполнилось 18 лет.

Читайте также: