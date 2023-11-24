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Дочь тяжелобольного Брюса Уиллиса довела до слез видео, где у актера трясутся руки

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
396
Время на прочтение
2 мин
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Дочь тяжелобольного Брюса Уиллиса довела до слез видео, где у актера трясутся руки

Брюс Уиллис с дочерью Скаут / Фото: instagram.com/scoutlaruewillis/?hl=ru

Скаут Уиллис поделилась, как проводит время с отцом.

Родные больного деменцией голливудской звезды Брюса Уиллиса стали все чаще делиться фото и видео с тяжелобольным актером.

На этот раз трогательные до слез кадры у себя в Instagram разместила средняя дочь 68-летнего Уиллиса и его экс-жены Деми Мур Скаут.

В сторис своего фотоблога Скаут запостила короткое видео без звука, где отец берет ее за руку. При этом руки у "крепкого орешка" трясутся, а сам он смотрит вдаль.

Дочь Брюса Уиллиса поделилась редким видео с ним

Дочь Брюса Уиллиса поделилась редким видео с ним

Также Скаут поделилась фотографией, где она положила голову отцу на руку. В свою очередь поклонники признались, что очень уважают Брюса Уиллиса и им очень жаль, что его проблемы со здоровьем на него так сильно влияют.

  • Больно смотреть на него в таком состоянии
  • Как жаль его. Такой замечательный актер
  • Жаль Брюса, и ему тяжело, ведь со временем он забудет всех и будет думать, что среди чужих людей живет... И родным, конечно, это трудно видеть
  • Лишь вчера смотрела с ним молодым фильм. Смотришь, и уже какой-то осадок есть. Все-таки актер детства
Брюс Уиллис с дочерью / © instagram.com/scoutlaruewillis/?hl=ru
Брюс Уиллис с дочерью / Фото: instagram.com/scoutlaruewillis/?hl=ru

Напомним, ранее старшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур Румер поделилась редким архивным фото с отцом. Девушка призналась, что скучает по своему папе.

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Дата публикации
Просмотры
396
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