Дочь Веры Брежневой показалась в объятиях бойфренда-красавчика

Старшая дочь певицы Веры Брежневой — 21-летняя Соня Киперман — крайне редко публикует в фотоблоге фото, однако девушка сделала исключение и поделилась новым контентом.

В Instagram показала приятные мгновения из своей жизни. В серии фотографий Соня показала и своего бойфренда-красавца, по имени Бек Добржански.

На снимке возлюбленный-американец нежно обнимал девушку, в то же время она осторожно положила ему руку на щеку.

Соня Киперман с бойфрендом / Фото: instagram.com/sonyaxkiperman

Также Соня показала фото, где она в атласном розовом платье с серьезным выражением лица позирует на фоне деревьев.

Соня Киперман / Фото: instagram.com/sonyaxkiperman

Среди кадров были и те, где дочь Веры Брежнева в коротких шортах и футболке демонстрировала свою стройную и подтянутую фигуру.

Соня Киперман / Фото: instagram.com/sonyaxkiperman

"Прошло много времени", — коротко подписала фото Соня, намекнув, что снимки были сделаны давно.

Отметим, дочь Веры Брежневой рассекретила новые отношения в октябре прошлого года. Соня встречается с американцем, которого зовут Бэком. Раньше у девушки были отношения с другим парнем, по имени Мэтт.

Читайте также: