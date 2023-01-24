Донька Віри Брежнєвої показалася в обіймах бойфренда-красунчика

Старша донька співачки Віри Брежнєвої - 21-річна Соня Кіперман – вкрай рідко публікує у фотоблогу фото, утім дівчина зробила виняток та поділилася новим контентом.

Так, в Instagram показала приємні миттєвості зі свого життя. У серії світлин Соня показала й свого бойфренда-красеня, на ім'я Бек Добржанскі.

На знімку коханий-американець ніжно обіймав дівчину, водночас вона обережно поклала йому руку на щоку.

Соня Кіперман з бойфрендом / Фото: instagram.com/sonyaxkiperman

Також Соня показала фото, де вона в атласній рожевій сукні із серйозним виразом обличчя позує на тлі дерев.

Соня Кіперман / Фото: instagram.com/sonyaxkiperman

Серед кадрів були й ті, де донька Віри Брежнєвої у коротких шортах та футболці демонструвала свою струнку та підтягнуту фігуру.

Соня Кіперман / Фото: instagram.com/sonyaxkiperman

"Минуло багато часу", - коротко підписала фото Соня, натякнувши, що знімки були зроблені давно.

Зазначимо, донька Віри Брежнєвої розсекретила нові стосунки у жовтні минулого року. Соня зустрічається з американцем, якого звуть Беком. Раніше дівчина мала стосунки з іншим хлопцем, на ім'я Метт.

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