Донька Віри Брежнєвої показалася в обіймах бойфренда-красунчика

Соня потішила серією нових світлин.
Старша донька співачки Віри Брежнєвої - 21-річна Соня Кіперман – вкрай рідко публікує у фотоблогу фото, утім дівчина зробила виняток та поділилася новим контентом.
Так, в Instagram показала приємні миттєвості зі свого життя. У серії світлин Соня показала й свого бойфренда-красеня, на ім'я Бек Добржанскі.
На знімку коханий-американець ніжно обіймав дівчину, водночас вона обережно поклала йому руку на щоку.
Також Соня показала фото, де вона в атласній рожевій сукні із серйозним виразом обличчя позує на тлі дерев.
Серед кадрів були й ті, де донька Віри Брежнєвої у коротких шортах та футболці демонструвала свою струнку та підтягнуту фігуру.
"Минуло багато часу", - коротко підписала фото Соня, натякнувши, що знімки були зроблені давно.
Зазначимо, донька Віри Брежнєвої розсекретила нові стосунки у жовтні минулого року. Соня зустрічається з американцем, якого звуть Беком. Раніше дівчина мала стосунки з іншим хлопцем, на ім'я Метт.
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