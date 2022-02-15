Дочь Юрия Ткача пришла на "Рассмеши комика"

7-летняя девочка удивила своего звездного отца.

14 февраля в 19:00 в эфир вернулось легендарное юмористическое шоу "Рассмеши комика" от Студии "Квартал 95".

Премьера прошла на телеканале ТЕТ. Оценивают участников юмористы и актеры Студии "Квартал 95" Евгений Кошевой и Юрий Ткач. Ведущим проекта стал певец Владимир Дантес. Каждый участник будет сражаться за приз в 50 тысяч грн.

В одном из эфиров участник по-особому удивит Юрия Ткача, поскольку на сцену легендарного шоу выйдет 7-летняя дочь Лиза Ткач.

"Конечно, я ничего не знал. Какой-то период времени мы были на море, и Лиза с Викой, оказывается, репетировали там так, чтобы я ничего не заподозрил. Для меня это был приятный сюрприз на грани шока. На каждом этапе были разные чувства. Когда Лиза вышла, я даже сначала не поверил в то, что вижу. Потом вспомнил, что когда-то Варя с Симой также выходили к Кошевому. И почувствовал, что в душе я даже хотел, чтобы так все сложилось. Эмоции просто переполняли! И был смех на грани слез. Лиза сделала все очень круто, мастерски, даже не по своему возрасту. С правильными интонациями и акцентами проговорила все шутки. Все наши близкие и родные знали, но никто не проговорился мне. Присутствие Лизы на проекте – момент, который запомнится мне на всю жизнь", – комментирует Юрий Ткач.

Юрий не скрывает, что невероятно благодарен проекта "Рассмеши комика", что он может подарить столь крутые эмоции счастья и радости и комикам, и участникам, и всей Украине. Также делится, что в этом сезоне будет много крутых классных комиков и много возвращений уже знакомых зрителям юмористов. Кроме того, будет много разноплановых и разножанровых комиков и выступлений.

"Когда приходят знакомые участники, я просто готовлюсь кайфовать, смеяться и отдавать деньги", – признался Юрий Ткач.

Смотрите новый сезон легендарного проекта "Рассмеши комика" на телеканале ТЕТ.

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