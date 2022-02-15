Россия назвала условие, при котором может напасть на Украину

Так, по словам Чижова, Россия не вторгнется, если Украина ее не спровоцирует.

Россия заявляет, что не готовит нападение на Украину. В то же время постоянный представитель России при Европейском Союзе Владимир Чижов назвал условие, при котором нападение возможно.

Об этом пишет Telegram-канал Пул N3.

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Так, по словам Чижова, Россия не вторгнется, если Украина ее не спровоцирует. Мол, Россия будет защищать свои границы.

"Мы не вторгнемся в Украину, если нас не спровоцируют на это. Если украинцы начнут атаку на Россию, вы не должны удивляться, если мы контратакуем. Или если они начнут нагло убивать российских граждан где угодно — на Донбассе или где угодно", — заявил Чижов.

Постоянный представитель Москвы в ЕС подчеркнул, что под провокацией он подразумевает, что Украина якобы может "инсценировать инцидент против самопровозглашенных республик Донбасса".

Напомним, на неподконтрольную Украине часть Донбасса оккупанты завозят наемников из частных российских военных компаний.

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