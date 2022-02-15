Курица карри: рецепт родом из Индии

Любое знакомое блюдо можно изменить практически до неузнаваемости добавлением специй и приправ.

Родина многих современных пряностей, которые с незапамятных времен поставлялись в Европу, – Индия. Именно оттуда к нам попали черный перец, имбирь, куркума, корица, кардамон, которые в свое время ценились на вес золота и даже служили денежной единицей.

Сегодня одна из самых известных на наших рынках пряностей родом из Индии – карри. Вернее, это даже смесь пряностей, состоящая из нескольких ингредиентов. Кроме того, карри – это еще и блюдо, пришедшее к нам из все той же Индии и приготовленное с использованием большого количества местных приправ.

Ингредиенты:

0,5 кг курятины

3 помидора

2 луковицы

1 стручок перца чили

3 зубка чеснока

25 г имбиря

200 мл куриного бульона

100 мл кокосового молока

2 чайные ложки молотой куркумы

2 чайные ложки молотого кориандра

2 чайные ложки молотой паприки

растительное масло

соль

Приготовление

Курятину вымыть и нарезать небольшими кусочками.

Все овощи очистить. Лук нарезать мелкими кубиками, имбирь натереть на мелкой терке, чеснок и перец чили мелко изрубить, помидоры нарезать кубиками, предварительно сняв с них кожицу.

Репчатый лук обжарить на растительном масле до выраженного румяного оттенка, добавить чеснок и имбирь и жарить еще пару минут, после чего, постоянно помешивая, ввести молотые приправы, перец чили, помидоры, слегка присолить и тушить до однородного пастообразного состояния.

В готовый соус добавить курятину. Когда мясо побелеет, подлить бульон и тушить 30 минут. Затем влить кокосовое молоко и тушить еще 10 минут.

На заметку

Традиционный гарнир для курицы карри – белый рис, однако это ароматное блюдо можно подавать и с обычными пресными лепешками типа тортильи или лаваша.

Для курицы карри хорошо подойдет филе и мякоть, срезанная с бедрышек, хотя некоторые используют целую тушку, разделав ее на порционные куски.

Кокосовое молоко можно заменить сливками или молоком.

Ассортимент приправ для блюда варьируйте, добавляя семена горчицы, мускатный орех, фенхель, зиру, корицу, гвоздику, кардамон, а при отсутствии необходимых пряностей используйте готовую смесь карри.

Остроту карри регулируйте по вкусу, уменьшая или увеличивая количество перца чили и чеснока.

Набор овощей для карри можно расширить, добавив болгарский перец, картофель, зеленый горошек, стручковую фасоль.

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