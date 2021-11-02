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Жаркое из курицы с грибами и перловки

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Жаркое из курицы с грибами и перловки

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Самое время попробовать рецепт вкусного и полезного блюда.

Если вы любите жаркое из курицы, грибов и сыра, попробуйте приготовить его не с картофелем, а с перловой крупой. Для приготовления вам понадобится 50 минут.

Ингредиенты на 6 порций: 

  • 500 г куриного филе
  • 100 г маринованных грибов
  • 250 г перловки
  • 250 г томатов
  • 250 моркови
  • 3 зубчика чеснока
  • 100 мл куриного бульона
  • 100 г сыра
  • 2-3 горошины душистого перца
  • 1-2 бутона гвоздики
  • соль и перец по вкусу

Нарежьте курятину на кусочки размером с грецкий орех, посолите, поперчите и обжарьте на масле 10-12 минут. Очистите помидоры от шкурки, разрежьте на четвертинки или кубики.

Отдельно отварите перловку до готовности и промойте холодной водой. Очистите и измельчите чеснок и обжарьте на масле, добавьте тертую морковь и через пару мгновений, когда она станет золотистой, - томаты. Посолите овощную смесь и тушите треть часа, киньте в конце душистый перец и гвоздику.

Выложите все ингредиенты в огнеупорную форму, присоедините грибы, разрезанные пополам, залейте равномерно бульоном, посыпьте сыром и запекайте в духовке 15 минут.

София Яроцкая

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