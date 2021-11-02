Жаркое из курицы с грибами и перловки

Жаркое из курицы с грибами и перловки

Самое время попробовать рецепт вкусного и полезного блюда.

Если вы любите жаркое из курицы, грибов и сыра, попробуйте приготовить его не с картофелем, а с перловой крупой. Для приготовления вам понадобится 50 минут.

Ингредиенты на 6 порций:

500 г куриного филе

100 г маринованных грибов

250 г перловки

250 г томатов

250 моркови

3 зубчика чеснока

100 мл куриного бульона

100 г сыра

2-3 горошины душистого перца

1-2 бутона гвоздики

соль и перец по вкусу

Нарежьте курятину на кусочки размером с грецкий орех, посолите, поперчите и обжарьте на масле 10-12 минут. Очистите помидоры от шкурки, разрежьте на четвертинки или кубики.

Отдельно отварите перловку до готовности и промойте холодной водой. Очистите и измельчите чеснок и обжарьте на масле, добавьте тертую морковь и через пару мгновений, когда она станет золотистой, - томаты. Посолите овощную смесь и тушите треть часа, киньте в конце душистый перец и гвоздику.

Выложите все ингредиенты в огнеупорную форму, присоедините грибы, разрезанные пополам, залейте равномерно бульоном, посыпьте сыром и запекайте в духовке 15 минут.

София Яроцкая

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