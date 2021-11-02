Жаркое из курицы с грибами и перловки

Самое время попробовать рецепт вкусного и полезного блюда.
Если вы любите жаркое из курицы, грибов и сыра, попробуйте приготовить его не с картофелем, а с перловой крупой. Для приготовления вам понадобится 50 минут.
Ингредиенты на 6 порций:
- 500 г куриного филе
- 100 г маринованных грибов
- 250 г перловки
- 250 г томатов
- 250 моркови
- 3 зубчика чеснока
- 100 мл куриного бульона
- 100 г сыра
- 2-3 горошины душистого перца
- 1-2 бутона гвоздики
- соль и перец по вкусу
Нарежьте курятину на кусочки размером с грецкий орех, посолите, поперчите и обжарьте на масле 10-12 минут. Очистите помидоры от шкурки, разрежьте на четвертинки или кубики.
Отдельно отварите перловку до готовности и промойте холодной водой. Очистите и измельчите чеснок и обжарьте на масле, добавьте тертую морковь и через пару мгновений, когда она станет золотистой, - томаты. Посолите овощную смесь и тушите треть часа, киньте в конце душистый перец и гвоздику.
Выложите все ингредиенты в огнеупорную форму, присоедините грибы, разрезанные пополам, залейте равномерно бульоном, посыпьте сыром и запекайте в духовке 15 минут.
София Яроцкая
Читайте также: