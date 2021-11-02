Печеня з курки з грибами та перловкою

Саме час скуштувати смачну та корисну страву.
Якщо ви любите печеню з курки, грибів та сиру, спробуйте приготувати її не з картоплею, а з перловою крупою. Для приготування вам знадобиться 50 хвилин.
Інгредієнти на 6 порцій:
- 500 г курячого філе
- 100 г маринованих грибів
- 250 г перловки
- 250 г томатів
- 250 моркви
- 3 зубчики часнику
- 100 мл курячого бульйону
- 100 г сиру
- 2-3 горошини запашного перцю
- 1-2 бутони гвоздики
- сіль та перець за смаком
Наріжте курятину на шматочки розміром з волоський горіх, посоліть, поперчіть і обсмажте на олії 10-12 хвилин. Очистіть помідори від шкірки, розріжте на четвертинки чи кубики.
Окремо відваріть перловку до готовності та промийте холодною водою. Очистіть і подрібніть часник і обсмажте на олії, додайте|добавляйте| терту моркву і за мить, коли вона стане золотистою, томати. Посоліть овочеву суміш і тушкуйте третину години, киньте в кінці запашний перець та гвоздику.
Викладіть усі інгредієнти у вогнетривку форму, приєднайте гриби, розрізані навпіл, залийте рівномірно бульйоном, посипте сиром і запікайте в духовці 15 хвилин.
Софія Яроцька
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