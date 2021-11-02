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Печеня з курки з грибами та перловкою

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Печеня з курки з грибами та перловкою

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Саме час скуштувати смачну та корисну страву.

Якщо ви любите печеню з курки, грибів та сиру, спробуйте приготувати її не з картоплею, а з перловою крупою. Для приготування вам знадобиться 50 хвилин.

Інгредієнти на 6 порцій:

  • 500 г курячого філе
  • 100 г маринованих грибів
  • 250 г перловки
  • 250 г томатів
  • 250 моркви
  • 3 зубчики часнику
  • 100 мл курячого бульйону
  • 100 г сиру
  • 2-3 горошини запашного перцю
  • 1-2 бутони гвоздики
  • сіль та перець за смаком

Наріжте курятину на шматочки розміром з волоський горіх, посоліть, поперчіть і обсмажте на олії 10-12 хвилин. Очистіть помідори від шкірки, розріжте на четвертинки чи кубики.

Окремо відваріть перловку до готовності та промийте холодною водою. Очистіть і подрібніть часник і обсмажте на олії, додайте|добавляйте| терту моркву і за мить, коли вона стане золотистою, томати. Посоліть овочеву суміш і тушкуйте третину години, киньте в кінці запашний перець та гвоздику.

Викладіть усі інгредієнти у вогнетривку форму, приєднайте гриби, розрізані навпіл, залийте рівномірно бульйоном, посипте сиром і запікайте в духовці 15 хвилин.

Софія Яроцька

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