Печеня з курки з грибами та перловкою

Печеня з курки з грибами та перловкою

Саме час скуштувати смачну та корисну страву.

Якщо ви любите печеню з курки, грибів та сиру, спробуйте приготувати її не з картоплею, а з перловою крупою. Для приготування вам знадобиться 50 хвилин.

Інгредієнти на 6 порцій:

500 г курячого філе

100 г маринованих грибів

250 г перловки

250 г томатів

250 моркви

3 зубчики часнику

100 мл курячого бульйону

100 г сиру

2-3 горошини запашного перцю

1-2 бутони гвоздики

сіль та перець за смаком

Наріжте курятину на шматочки розміром з волоський горіх, посоліть, поперчіть і обсмажте на олії 10-12 хвилин. Очистіть помідори від шкірки, розріжте на четвертинки чи кубики.

Окремо відваріть перловку до готовності та промийте холодною водою. Очистіть і подрібніть часник і обсмажте на олії, додайте|добавляйте| терту моркву і за мить, коли вона стане золотистою, томати. Посоліть овочеву суміш і тушкуйте третину години, киньте в кінці запашний перець та гвоздику.

Викладіть усі інгредієнти у вогнетривку форму, приєднайте гриби, розрізані навпіл, залийте рівномірно бульйоном, посипте сиром і запікайте в духовці 15 хвилин.

Софія Яроцька

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