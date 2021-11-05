Зламали шлагбаум і накинулися на медиків: у Миколаєві група людей на приватній швидкій штурмувала лікарню

Зламали шлагбаум і накинулися на медиків: у Миколаєві група людей на приватній швидкій штурмувала лікарню

Родичі хворої вимагали кисень.

Сьогодні вночі - о 00:15 - до обласної інфекційної лікарні Миколаєва увірвалася група незнайомих людей. Вони зламали шлагбаум, почали вибивати двері до приймального спокою. Із погрозами накинулися на персонал з вимогою дати кисень хворому.

Про нічний інцидент на своїй сторінці у Facebook написала Світлана Федорова - головна лікарка обласної інфекційної лікарні Миколаєва.

"Тривожна кнопка є. Викликали одразу поліцію. З’ясувалося, що слідом в'їхала якась машина (типу "приватна швидка"), не "медпрестиж", без розпізнавальних знаків, чи був хоч один медик у цій, так званій "швидкій" - невідомо. Але там була вкрай важка хвора, в агональному стані, сатурація 35. І не було кисню, не було умов транспортування такої хворої. Як стало відомо, пацієнтка надійшла до Новобузької ЦРЛ 03.11.21 року, за повної відсутності кисню, персоналу, реанімації, тощо. Її родичі не стали чекати, поки вона помре без допомоги і почали діяти таким чином”, - написала лікарка.

Федорова також зазначила, що раніше зверталася з проханням дати охорону лікарні, але прохання проігнорували.

“Написали - немає можливості! За минулої влади була можливість. Був цілодобовий піст, хоча не було такого, що відбувається нині”, - додала вона.

Раніше стало відомо, що в Ізмаїлі (Одеська область) гвардійці почали охороняти лікарню з хворими на COVID-19. Це пов'язують із відвідувачами закладу, яку заважали роботі медичних працівників.

Читайте також:

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Новини України: переповнені лікарні - за останню добу шпиталізували майже 6 тисяч громадян

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання