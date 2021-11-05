Одягла нову брошку та сережки: герцогиня Камілла показала новинки з ювелірної скриньки

Нещодавно герцогиня Корнуольська була присутня на прийомі для переможців конкурсу есе Співдружності Королеви 2021 року, влаштованого герцогинею у Сент-Джеймському палаці.

Конкурс творів Співдружності Королеви – найстаріший у світі міжнародний конкурс творів для шкіл. Він був заснований 1883 року Королівським товариством Співдружності для заохочення грамотності, самовираження та творчості серед молоді всієї Співдружності.

На цьому прийомі у палаці герцогиня з'явилася у синій сукні з білим коміром, чорних тонких колготах та шкіряних туфлях на підборах. У такому ж аутфіті герцогиня була присутня на церемонії вручення нагороди Oldie Of The Year Awards 2021 в готелі Savoy в Лондоні кількома тижнями раніше.

Герцогиня Корнуольська Камілла / Getty Images

Під час чергового світського виходу Камілла продемонструвала нову витончену брошку, що складається з переплетених сердець, пронизаних стрілкою з діамантів на чомусь схожому на рожеву емаль з ромбовидною облямівкою. Вона також, здається, одягла нову пару сережок з чорними перлами досить великої форми. Незмінними в образі герцогині був легкий макіяж, зачіска та кілька золотих підвісок на шиї.

Герцогиня Корнуольська Камілла / Getty Images

Нагадаємо, зараз Камілла з чоловіком принцом Чарльзом перебуває в Глазго на саміті ООН з клімату COP26.

Герцогиня Корнуольська та принц Чарльз / Associated Press

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Герцогиня Корнуольська та принц Чарльз у Глазго (9 фото)

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