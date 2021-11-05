Надела новую брошь и серьги: герцогиня Камилла показала новинки из ювелирной шкатулки

Недавно герцогиня Корнуольская присутствовала на приеме для победителей конкурса эссе Содружества Королевы 2021 года, устроенного герцогиней в Сент-Джеймсском дворце.

Конкурс сочинений Содружества Королевы - старейший в мире международный конкурс сочинений для школ. Он был основан в 1883 году Королевским обществом Содружества для поощрения грамотности, самовыражения и творчества среди молодежи всего Содружества.

На этом приеме во дворце герцогиня появилась в синем платье с белым воротником, черных тонких колготах и кожаных туфлях на каблуках. В таком же аутфите герцогиня присутствовала и на церемонии вручения награды Oldie Of The Year Awards 2021 в отеле Savoy в Лондоне несколькими неделями ранее.

Герцогиня Корнуольская Камилла / Getty Images

Во время очередного светского выхода Камилла продемонстрировала новую изящную брошь, состоящую из переплетенных сердец, пронизанных стрелкой из бриллиантов на чем-то похожем на розовую эмаль с ромбовидной каймой. Она также, кажется, надела новую пару серег с черным жемчугом достаточно крупной формы. Неизменными в образе герцогини был легкий макияж, прическа и несколько золотых подвесок на шее.

Герцогиня Корнуольская Камилла / Getty Images

Напомним, сейчас Камилла с супругом принцем Чарльзом находится в Глазго на саммите ООН по климату COP26.

Герцогиня Корнуольская и принц Чарльз / Associated Press

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