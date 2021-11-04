В Одеській області Нацгвардія взяла під охорону COVID-лікарню

В Одеській області Нацгвардія взяла під охорону COVID-лікарню

Родичі пацієнтів блокують роботу медиків.

В Ізмаїлі (Одеська область) гвардійці почали охороняти лікарню з хворими на COVID-19. Це пов'язують із відвідувачами закладу, яку заважали роботі медичних працівників.

Про це стало відомо із посту військової частини 3058 Національної гвардії України.

За даними Нацгвардії, у ковідних лікарнях Ізмаїлу "виникла велика проблема, пов’язана з присутністю родичів госпіталізованих".

Родичі нібито блокували роботу медичних працівників та заважали персоналу працювати. Через це Ізмаїльська міська рада прийняла рішення щодо охорони КНП "Дунайська обласна лікарня".

Раніше волонтерка повідомила, що в Україні активізувалися шахраї, які намагаються видурити гроші із заражених на COVID-19 пацієнтів за кисень.

Нагадаємо, в Україні станом на ранок 4 листопада зафіксовано 27 377 нових випадків коронавірусу (це новий максимум за увесь час пандемії), протягом доби від COVID-19 померло 699 людей, 12 464 пацієнти одужали.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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