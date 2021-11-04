В Одесской области Нацгвардия взяла под охрану COVID-больницу

Родственники пациентов блокируют работу медиков.
В Измаиле (Одесская область) гвардейцы начали охранять больницу с больными COVID-19. Это связывают с посетителями учреждения, которые мешали работе медицинских работников.
Об этом стало известно с поста воинской части 3058 Национальной гвардии Украины.
По данным Нацгвардии, в ковидных больницах Измаила "возникла большая проблема, связанная с присутствием родственников госпитализированных".
Родственники якобы блокировали работу медиков и мешали персоналу работать. Из-за этого Измаильский городской совет принял решение об охране КНП "Дунайская областная больница".
Ранее волонтер сообщила, что в Украине активизировались мошенники, которые пытаются выманить деньги из зараженных на COVID-19 пациентов за кислород.
Напомним, в Украине по состоянию на утро 4 ноября зафиксировано 27 377 новых случаев коронавируса (это новый максимум за все время пандемии), в течение суток от COVID-19 умерло 699 человек 12464 пациенты выздоровели.
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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
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