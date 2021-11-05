Сломали шлагбаум и набросились на медиков: в Николаеве группа людей на частной скорой штурмовала больницу

Сломали шлагбаум и набросились на медиков: в Николаеве группа людей на частной скорой штурмовала больницу

Родственники больной требовали кислород.

Сегодня ночью – в 00:15 – в областную инфекционную больницу Николаева ворвалась группа незнакомых людей. Они сломали шлагбаум, начали выбивать дверь в приемный покой. С угрозами набросились на персонал с требованием дать кислород больному.

О ночном инциденте на своей странице в Facebook написала Светлана Федорова – главный врач областной инфекционной больницы Николаева.

"Тревожная кнопка есть. Вызвали сразу полицию. Выяснилось, что следом въехала какая-то машина (типа "частная скорая"), не "медпрестиж", без опознавательных знаков, был ли хоть один медик в этой, так называемой "скорой" - неизвестно. Но там была крайне тяжелая больная, в агональном состоянии, сатурация 35. И не было кислорода, не было условий транспортировки такой больной, реанимации и другое. Ее родственники не стали ждать, пока она умрет без помощи и начали действовать таким образом”, — написала врач.

Федорова также отметила, что ранее обращалась с просьбой дать охрану больнице, но просьбу проигнорировали.

“Написали – нет возможности! При былой власти была возможность. Был круглосуточный пост, хотя не было происходящего как сейчас”, — добавила она.

Ранее стало известно, что в Измаиле (Одесская область) гвардейцы начали охранять больницу с больными COVID-19. Это связывают с посетителями учреждения, которіе мешали работе медицинских работников.

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