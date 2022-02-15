Курка карі: рецепт родом з Індії

Будь-яку знайому страву можна змінити практично до невпізнання додаванням спецій та приправ.

Батьківщина багатьох сучасних прянощів, які з давніх-давен поставлялися до Європи, — Індія. Саме звідти до нас потрапили чорний перець, імбир, куркума, кориця, кардамон, які свого часу цінувалися на вагу золота і навіть були грошовою одиницею.

Сьогодні одна з найвідоміших на наших ринках прянощів родом з Індії – карі. Вірніше, це навіть суміш прянощів, що складається з кількох інгредієнтів. Крім того, карі – це ще й страва, яка прийшла до нас з тієї ж Індії і приготовлена з використанням великої кількості місцевих приправ.

Інгредієнти:

0,5 кг курятини

3 помідори

2 цибулини

1 стручок перцю чилі

3 зубки часнику

25 г імбиру

200 мл курячого бульйону

100 мл кокосового молока

2 чайні ложки меленої куркуми

2 чайні ложки меленого коріандру

2 чайні ложки меленої паприки

олія

сіль

Приготування

Курятину вимити та нарізати невеликими шматочками.

Усі овочі очистити. Цибулю нарізати дрібними кубиками, імбир натерти на дрібній тертці, часник і перець чилі дрібно порубати, помідори нарізати кубиками, заздалегідь знявши з них шкірку.

Ріпчасту цибулю обсмажити на олії до вираженого рум'яного відтінку, додати часник та імбир і смажити ще кілька хвилин, після чого, постійно помішуючи, ввести мелені приправи, перець чилі, помідори, злегка присолити та тушкувати до однорідного пастоподібного стану.

У готовий соус додати курятину. Коли м'ясо побіліє, підлити бульйон і тушкувати 30 хвилин. Потім влити кокосове молоко та тушкувати ще 10 хвилин.

На замітку

Традиційний гарнір для курки карі — білий рис, проте цю ароматну страву можна подавати і зі звичайними прісними коржиками типу тортильї або лаваша.

Для курки карі добре підійде філе та м'якоть, зрізана з стегенця, хоча деякі використовують цілу тушку, розділивши її на порційні шматки.

Кокосове молоко можна замінити вершками чи молоком.

Асортимент приправ для страви варіюйте, додаючи насіння гірчиці, мускатний горіх, фенхель, зіру, корицю, гвоздику, кардамон, а за відсутності необхідних прянощів використовуйте готову суміш каррі.

Гостроту карі регулюйте за смаком, зменшуючи чи збільшуючи кількість перцю чилі та часнику.

Набір овочів для карі можна розширити, додавши болгарський перець, картоплю, зелений горошок, квасолю.

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