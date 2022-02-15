Донька Юрія Ткача прийшла на "Розсміши коміка"

7-річна дівчинка здивувала свого зіркового батька.

14 лютого о 19:00 в ефір повернулося легендарне гумористичне шоу "Розсміши коміка" від Студії "Квартал 95".

Прем'єра відбулася на телеканалі ТЕТ. Оцінюють учасників гумористи та актори Студії "Квартал 95" Євген Кошовий та Юрій Ткач. Ведучим проєкту став співак Володимир Дантес. Кожен учасник буде боротися за приз у 50 тисяч грн.

У одному з ефірів учасник по-особливому здивує Юрія Ткача, оскільки на сцену легендарного шоу вийде 7-річна донька Ліза Ткач.

"Звичайно, я нічого не знав. Якийсь період ми були на морі. Виявляється, Ліза з Вікою там репетирували так, щоб я нічого не запідозрив. Для мене це був приємний сюрприз на грані шоку. На кожному етапі були різні почуття. Коли Ліза вийшла я навіть спочатку не повірив у те, що бачу. Потім згадав, що колись Варя з Сімою також виходили до Кошового. І відчув, що в душі я навіть хотів би, щоб так склалося. Емоції просто переповнювали! І був сміх через сльози. Ліза зробила все дуже круто, майстерно, навіть не для свого віку. З правильними інтонаціями та акцентами проговорювала усі жарти. Всі наші близькі та рідні знали, і ніхто не проговорився мені. Присутність Лізи на проєкті – момент, який запам'ятається мені на все життя", - коментує Юрій Ткач.

Юрій не приховує, що неймовірно вдячний проєкту "Розсміши коміка", що він може подарувати настільки круті емоції щастя та радості і комікам, і учасникам, і всій Україні. А також ділиться, що у цьому сезоні буде багато крутих класних коміків та багато повернень вже знайомих глядачам гумористів. Окрім того, буде багато різнопланових та різножанрових коміків та виступів.

"Коли приходять знайомі учасники, я просто готуюся кайфувати, сміятися та віддавати гроші", - зізнався Юрій Ткач.

Дивіться новий сезон легендарного проєкту "Розсміши коміка" на телеканалі ТЕТ.

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