Джамала и ее муж признались, что их раздражает друг в друге

Джамала и ее муж признались, что их раздражает друг в друге

Также пара поделилась, из-за чего между ними может возникнуть конфликт.

Украинская певица Джамала и ее супруг Бекир Сулейманов в браке почти пять лет.

За это время они уже достаточно узнали друг друга и знают как положительные, так и отрицательные черты. Супруги рассказали в "Звездном пути", что их раздражает. Да, певица злится, когда хочет провести время с любимым, а он смотрит YouTube.

"Он, особенно сейчас, погружается в какие-то политические интервью, ток-шоу. Я раздражаюсь, когда я хочу с ним пообщаться вечером, а он так отвлекается", – призналась Джа.

Со своей стороны Бекир отметил, что сам иногда бывает придирчивым к мелочам, поэтому это может раздражать жену: "Если я начинаю на это смотреть, или много спрашивать ...".

Джамала с мужем / instagram.com/jamalajaaa

А вот Сулейманов отметил, что ему не нравится, когда возлюбленная все свободное время проводит в Instagram, поскольку сама ведет страницу.

Также пара поделилась, из-за чего между ними может возникнуть конфликт. Хотя влюбленные и утверждают, что ссорятся редко, однако причиной споров может стать график старшего сына Эмира.

"Надо утром установить график, когда мы отводим старшего сына в садик. Бывает, что у нас смещается график всей семьи. И он понимает, что может больше дома посидеть, а когда все дома – дома весело. Если это происходит 2-3 раза, он уже потом тяжело идет в садик или соглашается на что-то", – поделился избранник звезды.

Джамала с мужем и сыновьями / instagram.com/jamalajaaa

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