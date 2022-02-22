Джамала та її чоловік зізналися, що їх дратує одне в одному

Джамала та її чоловік зізналися, що їх дратує одне в одному

Також пара поділилася, через що між ними може виникнути конфлікт.

Українська співачка Джамала та її чоловік Бекір Сулейманов у шлюбі майже п’ять років.

За цей час вони вже достатньо пізнали одне одного та знають як позитивні, так і негативні риси. Подружжя розповіло у "Зірковому шляху", що їх дратує. Так, співачка злиться, коли хоче провести час з коханим, а він дивиться YouTube.

"Він, особливо зараз, занурюється у якісь політичні інтерв’ю, токшоу. Я дратуюся, коли я хочу з ним поспілкуватися ввечері, а він так відволікається", – зізналася Джа.

Зі свого боку, Бекір зазначив, що сам інколи буває прискіпливим до дрібниць, тому це може дратувати дружину: "Якщо я починаю на це дивитися, або багато запитувати…".

Джамала з чоловіком / instagram.com/jamalajaaa

А от Сулейманов зазначив, що йому не подобається, коли кохана весь вільний час проводить в Instagram, оскільки сама веде сторінку.

Також пара поділилася, через що між ними може виникнути конфлікт. Хоч закохані і стверджують, що сваряться рідко, втім, причиною суперечок може стати графік старшого сина Еміра.

"Треба зранку встановити графік, коли ми відводимо старшого сина до садочку. Буває, що у нас зміщується графік усієї сім’ї. І він розуміє, що може більше вдома посидіти, а коли всі вдома – вдома весело. Якщо це відбувається 2-3 рази, він вже потім важко йде до садочку або погоджується на щось", –поділився обранець зірки.

Джамала з чоловіком та синами / instagram.com/jamalajaaa

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