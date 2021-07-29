Джамала очаровала пением по-турецки вместе с родной сестрой

Родственницы порадовали исполнением турецкой народной песни.

Украинская певица Джамала, которая стала участницей "Танцев со звездами", ошеломила пением вместе с родной сестрой Эвелиной.

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На странице в Instagram звезда разместила видео, в котором с родственницей сидит под деревом и исполняет турецкую народную песню о любви Taridam Deledim. Как известно, сейчас Джа вместе с семьей гостит у членов своей семьи в Турции.

Там артистка показала, как они с сестрой проводят свободное время вместе.

"Это моя любовь — сестра Эвелина. Она закончила аспирантуру НМАУ им. П. И. Чайковского по классу домры и сейчас уже имеет свою детскую академию в Стамбуле. Как мы развлекаемся? В любой непонятной ситуации — поем. Даже когда на улице +41", — подписала видео Джамала.

Фоловеры страницы знаменитости поделились впечатлениями от услышанного:

Как же красиво! Мурашки по телу

Джамала и турецкая песня — это лучшее сочетание

В два голоса — просто супер!

Напомним, ранее Джамала ошеломила, на сколько кило ей удалось похудеть за 4 месяца. Во время второй беременности звезда набрала 20 кило.

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