Джамала очаровала пением по-турецки вместе с родной сестрой

Родственницы порадовали исполнением турецкой народной песни.
Украинская певица Джамала, которая стала участницей "Танцев со звездами", ошеломила пением вместе с родной сестрой Эвелиной.
На странице в Instagram звезда разместила видео, в котором с родственницей сидит под деревом и исполняет турецкую народную песню о любви Taridam Deledim. Как известно, сейчас Джа вместе с семьей гостит у членов своей семьи в Турции.
Там артистка показала, как они с сестрой проводят свободное время вместе.
"Это моя любовь — сестра Эвелина. Она закончила аспирантуру НМАУ им. П. И. Чайковского по классу домры и сейчас уже имеет свою детскую академию в Стамбуле. Как мы развлекаемся? В любой непонятной ситуации — поем. Даже когда на улице +41", — подписала видео Джамала.
Фоловеры страницы знаменитости поделились впечатлениями от услышанного:
- Как же красиво! Мурашки по телу
- Джамала и турецкая песня — это лучшее сочетание
- В два голоса — просто супер!
Напомним, ранее Джамала ошеломила, на сколько кило ей удалось похудеть за 4 месяца. Во время второй беременности звезда набрала 20 кило.