Джастин Бибер впервые стал отцом и показал новорожденного малыша

У известного канадского певца Джастина Бибера и его жены, модели Хейли Бибер родился первенец.

Радостной новостью счастливый звездный отец поделился в своем Instagram. Так, он опубликовал первое фото сына из роддома. На изображении видна его крошечная ножка, которую держит Хейли. В подписи Джастин также рассекретил имя мальчика. Пара назвала малыша Джеком Блюзом Бибером.

"Добро пожаловать домой. Джек Блюз Бибер", — нежно подписал снимок певец.

Джастин Бибер с сыном / Фото: instagram.com/justinbieber

В комментариях собралось немало всемирно известных звезд и почитателей пары. Все вместе они поздравили новоиспеченных родителей с пополнением в семье.

"Не могу, эта крошечная ножка Джека Блюза" – Кендалл Дженнер

Поздравляю! Меня переполняют эмоции! Люблю вас безгранично!

Наконец-то! Не могу дождаться встречи с ним

Мы так счастливы, поздравляем, Джастине и Хейли, вы оба будете прекрасными родителями, пусть Бог благословит вашу маленькую семью. Мы вас любим и поддерживаем всегда

Напомним, недавно актриса Светлана Гордиенко тоже впервые стала мамой. Знаменитость показала малыша и ошеломила новостью просто через месяц после новости о разводе с мужем.

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