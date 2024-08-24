Джастин Бибер впервые стал отцом и показал новорожденного малыша

Жена певца родила сына.
У известного канадского певца Джастина Бибера и его жены, модели Хейли Бибер родился первенец.
Радостной новостью счастливый звездный отец поделился в своем Instagram. Так, он опубликовал первое фото сына из роддома. На изображении видна его крошечная ножка, которую держит Хейли. В подписи Джастин также рассекретил имя мальчика. Пара назвала малыша Джеком Блюзом Бибером.
"Добро пожаловать домой. Джек Блюз Бибер", — нежно подписал снимок певец.
В комментариях собралось немало всемирно известных звезд и почитателей пары. Все вместе они поздравили новоиспеченных родителей с пополнением в семье.
- "Не могу, эта крошечная ножка Джека Блюза" – Кендалл Дженнер
- Поздравляю! Меня переполняют эмоции! Люблю вас безгранично!
- Наконец-то! Не могу дождаться встречи с ним
- Мы так счастливы, поздравляем, Джастине и Хейли, вы оба будете прекрасными родителями, пусть Бог благословит вашу маленькую семью. Мы вас любим и поддерживаем всегда
Напомним, недавно актриса Светлана Гордиенко тоже впервые стала мамой. Знаменитость показала малыша и ошеломила новостью просто через месяц после новости о разводе с мужем.
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