Джастін Бібер вперше став батьком і показав новонародженого малюка

У відомого канадійського співака Джастіна Бібера та його дружини, моделі Гейлі Бібер народився первісток.

Радісною новиною щасливий зірковий батько поділився у своєму Instagram. Так, він опублікував перше фото сина з пологового. На зображенні видніється його крихітна ніжка, яку тримає Гейлі. У підписі Джастін також розсекретив ім’я хлопчика. Пара назвала малюка Джеком Блюзом Бібером.

"Ласкаво просимо додому. Джек Блюз Бібер", - ніжно підписав знімок співак.

Джастін Бібер з сином / Фото: instagram.com/justinbieber

У коментарях зібралося чимало всесвітньовідомих зірок і шанувальників пари. Всі разом вони щиро привітали новоспечених батьків з поповненням у родині.

"Не можу, ця крихітна ніжка Джека Блюза" – Кендал Дженнер

Вітаю! Мене переповнюють емоції! Люблю вас безмежно!

Нарешті! Не можу дочекатися зустрічі з ним

Ми такі щасливі, вітаємо, Джастіне та Гейлі, ви обидва будете чудовими батьками, нехай Бог благословить вашу маленьку сім'ю. Ми вас любимо і підтримуємо завжди

Нагадаємо, нещодавно акторка Світлана Гордієнко також вперше стала мамою. Знаменитість показала малюка й приголомшила новиною просто через місяць після новини про розлучення з чоловіком.

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