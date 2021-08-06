Дженнифер Энистон разорвала отношения с невакцинированными друзьями

Сама же звезда сделала прививку еще 7 мая.

Известная американская актриса Дженнифер Энистон, которая еще 7 мая сделала прививку от коронавируса, отказалась общаться с невакцинированными друзьями.

Звезда культового сериала "Друзья" сообщила, что круг ее общения значительно уменьшился. Это произошло потому, что актриса прекратила общаться с теми, кто не сделал себе прививку от коронавируса.

"Я общалась ежедневно с теми, кто отказались от прививки. Однако, я считаю, что мы обязаны информировать тех, с кем мы проводим время, вакцинировались мы или нет. Тем более, далеко не все каждый день проходят тесты ", — сообщила актриса, пишет InStyle.

Такие комментарии звезды вызвали волну негатива пользователей Сети. Ведь сама Дженнифер вакцинирована и такие меры ей не нужны.

Дженнифер Энистон об вакцинации / instagram.com/jenniferanistononline

Однако Энистон в сториз в Instagram ответила, почему перестала общаться с невакцинированнымы:

"Потому что если у вас штамм "Дельта", то вы все еще можете передать его мне. Возможно, я буду чувствовать себя не очень хорошо, не поеду в больницу и не умру. Но я могу передать вирус кому-то другому, кому еще не вкололи вакцину. тогда их здоровье может оказаться под угрозой. Поэтому я не хочу подвергать чью-то жизнь риску. Вот почему я беспокоюсь. Мы должны думать о ком-то еще кроме себя ", — отметила актриса.

Напомним, что с невакцинированными не только прекращают общаться. Барабанщика американской панк-рок группы The Offspring Пит Парада из-за отказа вакцинироваться отстранили от грядущих концертов коллектива. Кроме того, его попросили не приходить в студию.

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