Дженнифер Лопес отпраздновала 52-летие на яхте Рината Ахметова — СМИ

Стоимость судна составляет около 130 млн евро.

Американская певица Дженнифер Лопес отпраздновала 52-летие на яхте олигарха Рината Ахметова.

Как пишет издание Daily Mail, артистка в компании любимого, актера Бена Аффлека и друзей прилетела на Французскую Ривьеру в Сан-Тропе в субботу. Компания арендовала роскошную 85-метровую и 6-палубную яхту Valerie украинского миллиардера, стоимость которой составляет около 130 млн евро.

Судно содержит 7 спален, лифт, просторную террасу с 6-метровым бассейном и джакузи, хамам, кабинеты для спа-процедур, тренажерный зал с панорамным видом на море, столовую с барбекю и баром, фонтан и площадку для вертолетов. На верхних палубах расположен кинотеатр.

На странице в Instagram исполнительница показывала, как отдыхает на яхте, опубликовав видео, на котором на палубе демонстрирует фигуру в бикини.

В сообщении также говорится, что яхту спустили на воду 10 лет назад и все это время на ней плавали по Средиземному морю известные и богатые гости. Сейчас яхта выставлена на продажу.

Напомним, на днях Лопес официально подтвердила воссоединения с Аффлеком фото их горячего поцелуя. В день рождения артистка впервые показала совместное фото с любимым.

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