Дзидзьо прокомментировал обнаженные фото экс-жены SLAVIA

Артист относится к этому неоднозначно.

Украинский певец, кинорежиссер и актер Дзидзьо прокомментировал обнаженные фотографии своей экс-жены SLAVIA.

Так, недавно артистка начала опубликовать фото, на которых позирует топлес. В частности, исполнительница показала, как загорала, одетая только в желтые стринги.

SLAVIA / instagram.com/slavia_official

В программе "Звездный путь" исполнитель признался, что относится к этому неоднозначно.

"Я всегда говорил, что я делал бы немного иначе. Но это ее жизнь, она должна делать и имеет право делать все, что хочет", — прокомментировал звезда.

Заметим, что в конце апреля стало известно о том, что после 20 лет отношений Дзидзьо и SLAVIA решили расстаться. Причиной развода Ярослава назвала то, что муж часто пропадал на работе и не позволял ей заниматься творчеством и развиваться как певица.

Напомним, ранее стало известно, что Дзидзьо подарил бывшей жене квартиру. Также певец ответил, помирились ли эксы.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку