Ошиблась тюбиком: в Индии девушка почистила зубы крысиным ядом и умерла

Медикам не удалось ее спасти.

В индийском Мумбаи 18-летняя девушка случайно почистила зубы крысиным ядом и умерла.

Об этом сообщает издание Khaleej Times.

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Правоохранители установили, что Афсана Хан утром ошибочно взяла вместо зубной пасты тюбик с крысиным ядом, который лежал рядом. Она почистила зубы и только после этого поняла, что это было не паста. Девушка прополоскала рот и никому не сказала об инциденте.

Впоследствии она почувствовала сильную боль в животе. Мать отвезла ее в больницу. "Несмотря на то, что врачи дали ей лекарства, пациентка продолжала жаловаться на боль в животе в течение трех дней. После этого она рассказала матери, что перепутала пасту и яд", — сообщили в полиции.

Девушку снова госпитализировали, но ее состояние не улучшилось. Несмотря на усилия врачей, она скончалась.

Как сообщалось, в боливийском городе Санта-Крус-де-ла-Сьерра женщина нашла человеческий палец в гамбургере, который заказала в одном из местных кафе. Следствие установило, что за два дня до этого один из рабочих, который готовил мясной фарша для 20 ресторанов сети, потерял два пальца в результате несчастного случая. Сотрудник госпитализировали.

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