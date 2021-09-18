В Мельбурне антикарантинний протест перерос в столкновения с полицией

Задержаны 235 человек.

В австралийском Мельбурне произошли массовые протесты против карантинных ограничений.

Об этом сообщает издание Sydney Morning Herald.

Отмечается, что акции переросли в сутичны с правоохранителями. Участие в мероприятиях приняли от 500 до 700 протестующих, хотя ожидалось 6-7 тысяч. Люди бросали в копов бутылки и камни. Задержаны 235 участников протеста. Среди задержанных почти 200 человек оштрафуют за нарушение карантну. Других задержали за нападения на полицию, ношение оружия и наркотики.

Во время беспорядков десять полицейских получили поранення. Шесть из них госпитализировали с переломами и ушибами.

Следует заметить, что власть готовится презентовать систему "домашнего карантина", которая будет касаться полностью вакциноваих от COVID-19 путешественников. Они должны установить на мобильный телефон приложение, которое будет контролировать прохождение ими семидневного карантина.

Как сообщалось, в Берлине около пяти тысяч человек попытались пройти маршем от парламента до Бранденбургских ворот. Однако помешал этом кордон полиции. После этого начались схватки. В конце концов протестующих разогнали водометами, а 600 человек оказались в отделениях.

Новости мира: в Берлине водометами и стычками с копами закончился марш против карантинных норм

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