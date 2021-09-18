У Мельбурні антикарантинний протест переріс у сутички з поліцією

У Мельбурні антикарантинний протест переріс у сутички з поліцією

Затримано 235 осіб.

В австралійському Мельбурні сталися масові протести проти карантинних обмежень.

Про це повідомляє видання Sydney Morning Herald.

Зазначається, що акції переросли у сутични з правоохоронцями. Участь у заходах взяли від 500 до 700 протестувальників, хоча очікувалося 6-7 тисяч. Люди кидали у копів пляшки та каміння. Затримано 235 учасників протесту. Серед затриманих майже 200 осіб оштрафують за порушення карантну. Інших затримали за нападу на поліцію, носіння зброї та наркотики.

Під час заворушень десять поліцейських отримали поранення.Шістьох з них госпіталізували з переломами та забоями.

Слід зауважити, що влада готується презентувати систему "домашнього карантину", яка буде стосуватися повністю вакциноваих від COVID-19 мандрівників. Вони повинні встановити на мобільний телефон додаток, яке буде контролювати проходження ними семиденного карантину.

Як повідомлялося, у Берліні близько п'яти тисяч людей спробували пройти маршем від парламенту до Бранденбурзьких воріт. Однак завадив цьому кордон поліції. Після цього почалися сутички. Зрештою протестувальників розігнали водометами, а 600 осіб опинилися у відділках.

Новини світу: у Берліні водометами та сутичками з копами завершився марш проти карантинних обмежень

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