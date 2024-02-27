Экс-муж Анны Тринчер после развода неожиданно спел об отношениях со стриптизершей

Блогер, а недавно еще и певец Александр Волошин порадовал фанатов новинкой.

Звезда Сети выпустил композицию, которая получила название "Пазли". В песне Волошин спел о мучительной любви. Фанаты блогера успели предположить, что композиция посвящена его бывшей жене, певице Анне Тринчер. Однако Волошин успел развеять эти догадки.

Исполнитель объяснил, что в песне речь идет об отношениях со стриптизершей. Такая жизненная ситуация случилась с его товарищем. Друг Волошина был в отношениях с девушкой, которая танцевала эротические танцы, а он об этом не знал. Когда узнал, то хотел продолжить отношения, но не смог, потому что возлюбленная его обманывала.

"Это история моего знакомого, который был в отношениях с девушкой, которую невероятно любил, но узнал, что она работает стриптизершей. Он долго колебался, стоит ли продолжать эти отношения, но через некоторое время наконец-то понял, что не может быть с девушкой, которая обманывала его, и решил поставить точку, хотя продолжал любить ее, я вдохновился этой историей и вместе с авторами создал трек и клип "Пазли", — поделился Волошин.

Свою же личную жизнь блогер не комментирует. В частности, Александр Волошин пока не готов делиться, как переживает развод с Анной Тринчер и готов ли он к новым отношениям.

Напомним, недавно Александр Волошин очень сильно напугал поклонников. Блогер неожиданно оказался под капельницей и рассказал о самочувствии.

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