Экс-жена Дзидзьо обвинила известную певицу в пиаре на их разводе

SLAVIA отметила, что артистка сделала все очень хитро.

Экс-жена артиста Дзидзьо, певица SLAVIA рассказала, не достают ли ее хейтеры после развода с музыкантом.

По словам исполнительницы, ранее она обращала внимание на гневные комментарии в ее сторону, однако со временем просто перестала на это реагировать. Кроме того, бывшая Дзидзьо отметила, что некоторые даже сумели попиариться на их разрыве.

SLAVIA и Дзидзьо / instagram.com/slavia_official

Конкретных имен знаменитость называть не стала, однако намекнула на известную певицу и куму Дзидзьо Олю Цибульскую, пишет "КП" в Украине".

"Как-то одна артистка сказала в "Светской жизни", не буду называть ее имя, будто я или какие-то мои люди начали ее хейтить. Но она не нашла в себе силы осознать то, что она сделала это сама. Это ее действия вызвали возмущение масс. Но всегда легче перебросить свою вину на кого-то, чем покопаться в себе. И сделала она все очень хитро. Обвинила как бы меня, но имя мое не назвала, сказала лишь - догадайтесь. И все подумали на меня. Очень многие издания написали, что это как будто я или мои подруги писали ей негативные комментарии. Меня это все уже действительно достало. В одной передаче даже сказали, что SLAVIA ее травила. Люди действительно могут в такое верить? Что я одна могу спровоцировать возмущение масс? Ну это же неправда! Это не мои методы. Все, что я сделала, - свела ее со своим мужем. Дала телефон", - подчеркнула SLAVIA.

Ольга Цибульская и Дзидзьо / instagram.com/cybulskaya

Более того, по словам артистки, Дзидзьо долгое время не хотел отвечать на телефонные звонки Цыбульской, однако SLAVIA настояла, чтобы муж попробовал посотрудничать. Она также добавила, что ревности в творческом плане у нее не было.

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