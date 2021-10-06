Экс-жена Дзидзьо обвинила известную певицу в пиаре на их разводе

SLAVIA отметила, что артистка сделала все очень хитро.
Экс-жена артиста Дзидзьо, певица SLAVIA рассказала, не достают ли ее хейтеры после развода с музыкантом.
По словам исполнительницы, ранее она обращала внимание на гневные комментарии в ее сторону, однако со временем просто перестала на это реагировать. Кроме того, бывшая Дзидзьо отметила, что некоторые даже сумели попиариться на их разрыве.
Конкретных имен знаменитость называть не стала, однако намекнула на известную певицу и куму Дзидзьо Олю Цибульскую, пишет "КП" в Украине".
"Как-то одна артистка сказала в "Светской жизни", не буду называть ее имя, будто я или какие-то мои люди начали ее хейтить. Но она не нашла в себе силы осознать то, что она сделала это сама. Это ее действия вызвали возмущение масс. Но всегда легче перебросить свою вину на кого-то, чем покопаться в себе. И сделала она все очень хитро. Обвинила как бы меня, но имя мое не назвала, сказала лишь - догадайтесь. И все подумали на меня. Очень многие издания написали, что это как будто я или мои подруги писали ей негативные комментарии. Меня это все уже действительно достало. В одной передаче даже сказали, что SLAVIA ее травила. Люди действительно могут в такое верить? Что я одна могу спровоцировать возмущение масс? Ну это же неправда! Это не мои методы. Все, что я сделала, - свела ее со своим мужем. Дала телефон", - подчеркнула SLAVIA.
Более того, по словам артистки, Дзидзьо долгое время не хотел отвечать на телефонные звонки Цыбульской, однако SLAVIA настояла, чтобы муж попробовал посотрудничать. Она также добавила, что ревности в творческом плане у нее не было.
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