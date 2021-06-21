Экс-жена Вайнштейна впервые появилась на публике с оскароносным бойфрендом

Джорджина Чапман вышла в свет с Эдрианом Броуди.

Бывшая жена одиозного голливудского продюсера Харви Вайнштейна Джорджина Чапман, которая ушла от него после обвинений его в Харассмент, пока впервые появилась на публике вместе со своим оскароносной бойфрендом — актером Эдрианом Броуди.

Так, пара на днях вместе посетила премьеру драмы Clean, в которой Эдриан исполнил главную роль.

На показ, который прошел на открытой площадке в Бруклине, дизайнер марки Marchesa и актер впервые пришли вместе тем самым, подтвердив слухи об их романе.

Джорджина Чапман и Эдриан Броуди / Getty Images

Заметим, о роман Броуди и Чампан заговорили в феврале 2020 года, через несколько дней после вынесения приговора Харви Вайнштейну.

На тот момент пара встречалась уже несколько месяцев, но тщательно скрывала свои отношения.

Напомним, Харви Вайнштейн и Джорджина Чапман развелись 2017 после 10 лет брака. В експодружжя осталось двое детей — десятилетняя Индия и семилетний Дешиел.

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