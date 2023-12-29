Эктор Хименес-Браво показался на передовой с нашими защитниками

Украинский шеф-повар и ведущий Эктор Хименес-Браво показался на передовой вместе с нашими защитниками.

Как рассказал Хименес-Браво в горячие точки нашей страны он отправился, чтобы лично передать военным машины и дроны, которые он приобрел на деньги с благотворительного сбора.

Фото с передовой шеф-повар опубликовал на своей странице в Instagram:

"Отчет: миллион на дроны! Это наш самый большой сбор, поэтому так важно было лично приехать к ребятам на горячие точки, чтобы поблагодарить за их работу от всех нас. А что можем мы? Мы поставили цель собрать миллион грн за месяц. Я очень волновался, что мы не успеем, но… За 20 дней мы с вами собрали 500 тыс грн и совместно с БКК закрыли наш первый миллионник. Вы невероятные! Ваш вклад неоценим! Эти дроны – это наша с вами работа!" – рассказал Хименес-Браво.

Эктор Хименес-Браво с нашими защитниками / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Повар также поделился, что на эти деньги было приобретено 57 комплексов беспилотных авиационных SPEACEMAKER-1.5-8, в комплект которых входят: беспилотные летательные аппараты (квадрокоптеры); аккумуляторные батареи 6S2P 8400 mAh. Остаток средств Хименес-Браво отправил в фонд "Повернись живим".

Эктор Хименес-Браво с нашими защитниками / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Эктор Хименес-Браво с нашими защитниками / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Ведущий добавил, что наших военных он также угостил собственноручно сваренным борщом.

Напомним, на днях Эктор Хименес-Браво признался, что его близкий друг оскорбил его, заявив, что Эктор – не украинец. Шеф-повар подчеркнул, что чувствует себя настоящим украинцем, а Украину считает своим домом.

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