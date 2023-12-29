Ектор Хіменес-Браво показався на передовій з нашими захисниками

Кухар особисто привіз авто і дрони для ЗСУ.
Український шеф-кухар та ведучий Ектор Хіменес-Браво показався на передовій разом з нашими захисниками.
Як розповів Хіменес-Браво на гарячі точки нашої країни він вирушив, аби особисто передати військовим машини та дрони, які він придбав на гроші з благодійного збору.
Фото з передової шеф-кухар опублікував на своїй сторінці в Instagram:
"Звіт: мільйон на дрони! Це наш найбільший збір, тому так важливо було особисто приїхати до хлопців на гарячі точки, щоб подякувати за їхню роботу від усіх нас. А що можемо ми? Ми поставили ціль зібрати мільйон грн за місяць. Я дуже хвилювався, що ми не встигнемо, але… За 20 днів ми з вами зібрали 500 тис грн і спільно з БКК закрили наш перший мільйонник. Ви неймовірні! Ваш внесок неоціненний! Ці дрони – це наша з вами робота!" – розповів Хіменес-Браво.
Кухар також поділився, що на ці гроші було придбано 57 комплексів безпілотних авіаційних "SPEACEMAKER-1.5-8", до комплекту яких входять: безпілотні літальнні апарати (квадрокоптери); акумуляторні батареї 6S2P 8400 mAh. Залишок коштів Хіменес-Браво відправив у фонд "Повернись живим".
Ведучий додав, що наших військових він також пригостив власноруч звареним борщем.
Нагадаємо, днями Ектор Хіменес-Браво зізнався, що його близький друг образив його, заявивши що Ектор – не українець. Шеф-кухар наголосив, що почувається справжнім українцем, а Україну вважає своїм домом.
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