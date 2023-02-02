Евгений Клопотенко приобрел себе юбку и показался в новом образе

Украинский повар Евгений Клопотенко похвастался новой оригинальной вещью в своем гардеробе.

Так, знаменитость приобрел себе длинную юбку. О покупке Клопотенко рассказал на странице в Instagram и запостил видео, на котором предстает в обновке. "Я купил себе юбку. Одеваю ее на штаны или на джинсы и так хожу. Как вам, норм или нет?" – подписал ролик Клопотенко.

В свою очередь подписчики страницы повара разделились на два лагеря. Одни поддержали Евгения и отметили, что его стилю очень идет юбка: "От меня лайк. Это подчеркивает и выражает личность Евгения, его неординарность и видение стиля", "Это не просто норм, это классно! Нет мужской или женской одежды! Когда-то женщина в штанах была экзотикой, а сейчас это ок. Поэтому мужчина в юбке – это тоже ок. Я за равенство", "Вы столько сделали для Украины и нашего борща, что можете носить что угодно. Но если серьезно – мне нравятся эксперименты!".

Впрочем, были и те фаны, которые не оценили столь экстравагантный стиль Клопотенко. "Я бы не стала знакомиться с мужчиной в юбке. Каждый сам выбирает свой "норм", "Сначала маникюр, теперь юбка. Что дальше?".

Напомним, ранее Евгений Клопотенко удивил признанием о личной жизни. Повар поделился, что он не хочет быть с одним человеком всю жизнь, поэтому для него норма постоянное изменение партнера.

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