Євген Клопотенко придбав собі спідницю і показався в новому образі

Український кухар Євген Клопотенко похизувався новою оригінальною річчю у своєму гардеробі.

Так, знаменитість придбав собі довгу спідницю. Про покупку Клопотенко розповів на сторінці в Instagram та запостив відео, на якому постає в обновці. "Я купив собі спідницю. Одягаю її на штани або на джинси і так ходжу. Як вам, норм чи ні?" – підписав ролик Клопотенко.

Своєю чергою, підписники сторінки кухаря розділилися на два табори. Одні підтримали Євгена і зазначили, що його стилю дуже пасує спідниця: "Від мене лайк. Це підкреслює і виражає особистість Євгена, його неординарність та власне бачення стилю", "Це не просто норм, це класно! Немає чоловічого чи жіночого одягу! Колись жінка в штанях була екзотикою, а зараз це ок. Тому чоловік в спідниці – це теж ок. Я за рівність", "Ви стільки зробили для України і нашого борщу, що можете носити що завгодно. Але якщо серйозно - мені подобаються експерименти!".

Втім, були й ті фани, які не оцінили такий екстравагантний стиль Клопотенка. "Я би не стала знайомитись з чоловіком у спідниці. Кожен сам обирає свій "норм", "Спочатку манікюр, тепер спідниця. Що далі?".

Нагадаємо, раніше Євген Клопотенко здивував зізнанням про особисте життя. Кухар поділився, що він не хоче бути з однією людиною все життя, тож для нього є нормою постійна зміна партнера.

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