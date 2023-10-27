"Голос країни-13": как в три этапа будет проходить финал вокального шоу

В это воскресенье, 29 октября, в 21:00 на телеканал "1+1 Украина" состоится суперфинал европейского сезона "Голосу країни". Прямой эфир состоится из Варшавы при поддержке польского вещателя Telewizja Polska (TVP).

Откроет прямой эфир общая песня тренеров. Звезды вместе исполнят саундтрек "Голосу країни-13", который за время сезона стал популярен на стриминговых платформах и возглавлял несколько плейлистов в самых популярных маркетплейсах мира.

Суперфинал "Голосу країни! состоится в три этапа. На первом этапе 8 финалистов споют новые песни, которые они еще не исполняли в проекте. После закрытия линий для голосования четверо лучших певцов, по мнению телезрителей, пройдут в следующий тур. Участники споют уже легендарную песню Квитки Цисик "Місто спить", YAKTAK – "Уночі", песню победительницы "Евровидения" Loreen – Euphoria и другие.

Голос країни 2023

Во втором этапе традиционно участники споют в дуэте со своими тренерами. После выступлений всех участников, прошедших во второй тур, телезрители выберут двух вокалистов, которые будут бороться за звание "Голосу країни".

На третьем этапе вокалисты выйдут на сцену с песнями, которые они исполняли на "слепых прослушиваниях".

Не останется суперфинал и без выступлений звезд. На сцену "Голосу країни" с премьерой песни "Чарівна" выйдет хитмейкер MONATIK.

Голос країни 2023, MONATIK

Споет и певица, которая стала открытием украинской рок-музыки. Финалистка "Голоса країни-12", которая за год уверенно ворвалась в украинский шоу-бизнес как артистка с позицией – Марта Липчей. Инициатор Тура "Нескорені", где были собраны средства на протезирование и реабилитацию раненых украинских защитников, споет песню под названием "Не забувай".

Выйдет на сцену и лирическая душа, украинская певица KOLA.

Голос країни 2023, KOLA

Напомним, из-за изменившихся правил в этом сезоне в командах наставников в финале оказалось разное количество вокалистов. Так, за звание главного вокалиста страны будут бороться 8 участников. За победу в команде Артема Пивоварова сразится ветеран полномасштабной войны, 25-летний Михаил Панчишин с позывным Ptashkin.

Ветеран войны Михаил Панчишин с позывным Ptashkin / Фото: скриншот с видео

В команде Юлии Саниной сразу трое участников будут пытаться стать "Голосом країни": самый молодой участник этого сезона 16-летний Владислав Пелех, певица Кристина Старикова, живущая в 60 км от линии фронта, и украинка Галина Печенежская, которая в Германии создала собственный хор. За победу в команде Ивана Клименко сразится фольклористка Стася Чабан, а в команде DOROFEEVA военный тылового обеспечения Юрий Городецкий, уличный музыкант Роман Панченко и украинка армянского происхождения Майрамик Авоян.

Владислав Пелех / Фото: скриншот с видео

Где смотреть финал "Голосу країни-13", как проголосовать за своего фаворита и на что пойдут деньги, собранные во время прямого эфира суперфинала, читайте в нашем материале.

Читайте также: